Intervistato da Juventus News 24, l'ex attaccante bianconero Michele Padovano, oggi opinionista di Sky Sport, si è pronunciato in merito alle possibili partenza in casa juventina per la prossima stagione: "I tre che vedo fortemente indiziati a lasciare la Juve in caso di buone offerte sono Teun Koopmeiners, Bremer e Andrea Cambiaso. Il club bianconero li lascerebbe partire senza problemi, potrebbero portare ad un ritorno economico importante".

La Juve ha deciso di continuare con Spalletti anche in virtù di un rinnovo fino al 2028. Pensi che il tecnico abbia inciso a tal punto da meritarsi la conferma a prescindere?

"Che Spalletti abbia inciso in maniera importante non ci sono dubbi perchè quando è arrivato lui si è vista una squadra che soprattutto a livello di gioco esprimeva un buon calcio, verticalizza… Mi era anche piaciuto il fatto che avessero inizialmente stabilito che si sarebbero rivisti a fine anno per analizzare quanto fatto e decidere se proseguire insieme. Così non è stato, evidentemente avranno avuto le loro ragioni per confermare Spalletti prima della fine del campionato. È una delle poche volte in cui la Juve conferma qualcuno nonostante non sia arrivato il risultato. Non dimentichiamoci che per la mancanza di risultati Thiago Motta e Igor Tudor sono andati via. Evidentemente hanno ritenuto Spalletti il primo tassello per rigenerare una squadra che ne ha gran bisogno".

Di quanti e quali colpi ha bisogno la Juve per tornare realmente competitiva?

"Questa squadra ha bisogno di 5-6 giocatori. A partire dal portiere che deve essere cambiato, un centrale difensivo che sappia far partire l’azione e sappia giocare a calcio. Un centrocampista davanti alla difesa con caratteristiche ben precise, e Luciano Spalletti ha avuto sempre giocatori importanti come Pizarro e Lobotka che facevano girare la squadra e in questo momento questo giocatore non c’è. Se va via Dusan Vlahovic altri due attaccanti li devi prendere e siamo già a 5… Vanno considerate pure le riserve. Vanno presi 6-7 giocatori, non ci sono dubbi".