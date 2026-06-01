"Vado in Under 21". Il next level professionale di Matteo Lavelli comincia così, con un messaggio inviato a papà Diego - come racconta la Gazzetta dello Sport che racconta come il giovane attaccante di casa Inter, fresco di esordio con la prima squadra, abbia già messo sull'altare dei sacrifici pure le ferie in "per giusta causa", chiamata futuro. Il futuro prossimo dell'attaccante nerazzurro "fa rima con Nazionale", si legge su Gazzetta dello Sport che chiarisce la situazione attuale del classe 2006.

Il futuro di Matteo Lavelli dipende da una variabile in primis, ovvero se "l'Inter dovesse scegliere di tenerlo a Milano un altro anno, facile che possa partire in ritiro con Chivu viceversa, qualora dovesse arrivare un’offerta dalla Serie B, non è impossibile possa dire arrivederci e andare in prestito" come si legge sul quotidiano milanese che ricorda come già lo scorso anno sul classe '06 ci fossero Palermo, Modena, Cesena e Spezia. "Poco probabile, ma non da scartare, la pista che lo vorrebbe un altro anno in U23 e quindi in Serie C" scrive sicura la Gazza.