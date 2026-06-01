"Vado in Under 21". Il next level professionale di Matteo Lavelli comincia così, con un messaggio inviato a papà Diego - come racconta la Gazzetta dello Sport che racconta come il giovane attaccante di casa Inter, fresco di esordio con la prima squadra, abbia già messo sull'altare dei sacrifici pure le ferie in "per giusta causa", chiamata futuro. Il futuro prossimo dell'attaccante nerazzurro "fa rima con Nazionale", si legge su Gazzetta dello Sport che chiarisce la situazione attuale del classe 2006. 

Il futuro di Matteo Lavelli dipende da una variabile in primis, ovvero se "l'Inter dovesse scegliere di tenerlo a Milano un altro anno, facile che possa partire in ritiro con Chivu viceversa, qualora dovesse arrivare un’offerta dalla Serie B, non è impossibile possa dire arrivederci e andare in prestito" come si legge sul quotidiano milanese che ricorda come già lo scorso anno sul classe '06 ci fossero Palermo, Modena, Cesena e Spezia. "Poco probabile, ma non da scartare, la pista che lo vorrebbe un altro anno in U23 e quindi in Serie C" scrive sicura la Gazza.

Sezione: Focus / Data: Lun 01 giugno 2026 alle 17:05
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi