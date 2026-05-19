Stagione più che positiva per l'Inter Women, guidata da Gianpiero Piovani, che ha concluso il campionato al secondo posto dietro una Roma decisamente superiore, mettendosi alle spalle squadre come Juventus e Milan, storicamente superiori. Qualificazione comoda alla prossima Champions League per le ragazze nerazzurre, il cui ottimo lavoro è stato certificato ieri durante l'Athora Game On - All Stars Long, evento durante il quale sono arrivati diversi riconoscimenti. Nello specifico: 

Haley Bugeja: inserita nella top 11 U23

Ivana Andres: inserita nella top 11 assoluta

Marija Milinkovic: inserita nella top 11 Under 23

Tessa Wullaert: inserita nella top 11 assoluta e miglior attaccante

Sezione: Inter Femminile / Data: Mar 19 maggio 2026 alle 12:28
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.