L'Inter Women ha chiuso la prima parte di stagione con una vittoria preziosa sul Como, tre punti d'oro con cui poter andare serenamente verso la sosta del campionato. Il campionato di Serie A si ferma per lasciare spazio alle Nazionali che hanno chiesto in 'prestito' 15 giocatrici nerazzurre. Ecco il programma completo delle partite: 

MICHELA CAMBIAGHI – BENEDETTA GLIONNA– ELISA POLLI - ELISA BARTOLI – ITALIA (4 ottobre)

Qualificazioni Mondiali 2027
Bielorussia-Italia, Tbilisi, 9 ottobre 2026 ore 20:15
Italia-Bielorussia, Firenze, 13 ottobre 2026 ore 18:15

MARIE DETRUYER - BELGIO

Qualificazioni Mondiali 2027
Belgio-Polonia, 9 ottobre
Polonia-Belgio, 13 ottobre

MAŠA TOMAŠEVIĆ - MONTENEGRO

Amichevoli Montenegro - Bosnia and Herzegovina, 9 ottobre
Lussemburgo-Montenegro, 13 ottobre

MARIJA ANA MILINKOVIĆ - BOSNIA

Amichevole Montenegro-Bosnia, 9 ottobre

HALEY BUGEJA - MALTA

Amichevoli Malta-Lussemburgo, 9 ottobre

BRITTANY RAPHINO - HAITI

Amichevoli Haiti-Giappone, 9 ottobre
Haiti-Australia, 13 ottobre

CECILÍA RÚNARSDÓTTIR, KARÓLÍNA LEA VILHJÁLMSDÓTTIR - ISLANDA

Qualificazioni Mondiali 2027
Croazia-Islanda 9 ottobre
Islanda-Croazia 13 ottobre

SAMANTHA VAN DIEMEN - REPUBBLICA DOMINICANA

TONI PAYNE - NIGERIA

Qualificazioni Giochi olimpici Los Angeles 2028
Comoros-Nigeria, 9 ottobre
Nigeria-Comoros, 13 ottobre

RACHELE GIUDICI, ELISA CIURLEO - ITALIA U19

Amichevoli
Italia-Norvegia, 10 ottobre
Italia-Norvegia, 13 ottobre

Sezione: Inter Femminile / Data: Lun 05 ottobre 2026 alle 17:19
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.