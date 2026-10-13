"Ci sono stati troppi veleni nel mondo arbitrale? Sì, lo dico senza problemi. Dobbiamo concretamente e seriamente cominciare a pensare più al noi che all'io, cercando di affidare quelle che sono le responsabilità in base alle competenze, e veramente cercando di eliminare le correnti all'interno dell'associazione. L'AIA è sana e forte e ha la resilienza di ripartire. Oggi dobbiamo dimostrare di poter essere in grado di farlo". Questo è quanto afferma il neopresidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Francesco Massini, ospite a 'La Politica nel Pallone' su RAI GR Parlamento.

Massini prosegue: "Gli obiettivi sono mettersi al lavoro subito e sono tre: l'autonomia economica, la professionalizzazione degli arbitri e una revisione regolamentare, per fare in modo che la governance sia sempre più moderna, partecipata e inclusiva proprio per le vicende che ci sono state in questo periodo. Sono al servizio dell'associazione e in ascolto di essa".