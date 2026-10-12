L'Inter ha ricominciato il campionato, dopo la maxi-sosta, con il piede giusto battendo 3-0 il Parma con una prova convincente che non ha sorpreso per nulla Francesco Colonnese: ""L'Inter ha dimostrato di essere indubbiamente la più forte in Italia - ha detto l'ex difensore nerazzurro a Radio Sportiva -. Con il Parma è partita bene, non ha dovuto recuperare, e ha dimostrato il suo valore. L'Inter ha una rosa attrezzatissima, ha due squadre, anche le seconde linee sono di livello assoluto. Se a centrocampo giocano Mkhitaryan e Sucic, la differenza non si sente, come si è visto sabato".
A proposito dell'impatto dei nuovi acquisti finora praticamente nullo, Colonnese ha aggiunto: "Quelli che dovevano dare quel qualcosa in più finora non l'hanno dato. Soprattutto gli inglesi non hanno rispettato le attese. Jones ha giocato un po' di più, ma si è fatto male, Spence ha fatto i primi minuti col Parma, Stones ha giocato poco. Ci si aspetta tantissimo da loro, vedremo se sarà così o se l'Inter dovrà contare sui giocatori che c'erano l'anno scorso".
Infine, Colonnese dedica una battuta alla situazione contrattuale di Hakan Calhanoglu: "Un giocatore raro, sa fare tutto. Penso che sia giusto fare di tutto per prolungargli il contratto".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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