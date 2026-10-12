La sesta giornata di Serie A si conclude con la vittoria del Torino sull'Udinese: finisce 2-1 il Monday NIght Match dello 'Stadio Olimpico Grande Torino', per effetto dei gol granata di Daniel Braganca e Sandro Kulenovic, intervallati dal momentaneo pareggio friulano firmato da Jurgen Ekkelenkamp. Con questo successo, la squadra di Ignazio Abate si porta al dodicesimo posto, a quota sette punti, staccando di tre lunghezze proprio i bianconeri, impantanati nelle zone basse della classifica assieme a Monza, Genoa, Parma e Fiorentina. Il Venezia, sconfitto nella gara delle 18 dall'Atalanta, resta ultimo a zero punti. 

Sezione: News / Data: Lun 12 ottobre 2026 alle 23:16
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.