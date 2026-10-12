Yann Sommer si guarda attorno visibilmente emozionato, ammirando la maestosità di San Siro, prima di rispondere alle domande di Andrea Paventi di Sky Sport, alla vigilia di Bruges-Inter, la gara che segnerà il suo ritorno da avversario in quella che è stata la sua casa per tre stagioni: "Entrare in questo stadio è un momento speciale per me, qui ho vissuto bei momenti - le parole del portiere svizzero -. Conosco molto bene i miei ex compagni, mi divertirò a sfidarli domani".

Come è stato passare dall'Inter al Bruges?

"La prospettiva in Champions delle due squadre è un po' diversa, ma per noi è interessante. Il nostro progetto è completamente differente. Abbiamo tanti giovani di talento, io posso mettere la mia esperienza al servizio del gruppo. Sappiamo che domani non siamo i favoriti, però il calcio è calcio. Se giocheremo con coraggio... Vediamo".

Manuel Akanji ha detto che vi siete sentiti negli scorsi giorni: cosa vi siete detti?

"Mi ha chiamato lui, ci conosciamo molto bene perché abbiamo giocato molte partite insieme. Quando ci sarà un calcio d'angolo, lui verrà in area (ride, ndr). Io voglio fare una bella prestazione per il Bruges, poi parleremo tanto dopo la partita".

Che pericoli può crearvi l'Inter?

"La conosciamo bene. L'Inter è molto forte in tutti i reparti, crea tante occasioni in ogni partita. I nerazzurri sono pericolosi quando hanno spazio, noi proveremo a fare una prestazione seria per fare in modo che l'Inter abbia difficoltà a creare palle gol. Poi, con le qualità che abbiamo con la palla, proveremo a controllare la partita. Sarà una grande sfida, mi divertirò tanto".

L'Inter può vincere la Champions?

"Hanno la qualità per vincere la Champions. Già due anni fa andammo vicini a vincere il titolo, L'Inter non ha cambiato molto, ha aggiunto qualche giocatore: è una squadra molto, molto forte. Il focus, però, per me è sul Bruges. Da dopodomani sarò felice, quando l'Inter vincerà le partite".