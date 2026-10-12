Prima o dopo, Cristian Chivu deciderà di dare una chance da titolare a Ivan Provedel che, per ora, ha dovuto vedere tutte le sette partite stagionali della sua squadra dalla panchina. L'esordio a difesa della porta nerazzurra è solo questione di tempo, secondo Stefano Sorrentino: "A Ivan mi legano tanti ricordi, era il terzo portiere quando io giocavo al Chievo, quindi posso solo parlare bene di lui - la sua premessa a Radio TV Serie A -. Ma a parte l'affetto, dico che Provedel è un portiere di tutto rispetto; solo all'Inter può fare la riserva perché sarebbe titolare in tutte le altre squadre della Serie A. Davanti a lui ha Martinez, che è il futuro dell'Inter. Ma arriverà il turno di Provedel, e si farà trovare pronto perché è un giocatore di assoluto livello".