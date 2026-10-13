Riecco la Champions League, con i campioni d'Italia vogliosi di tornare a vincere e tamponare l'emorragia europea: con quella del Bernabeu, contando anche le gare della passata stagione, siamo a 6 sconfitte nelle ultime 7 partite. C'è da evitare che la vittoria di Dortmund resti ancora l'ultima.

QUI INTER – Chivu cambia. Con Stones e Jones ancora ai box, il tecnico romeno non muta la sua idea tattica e di attitudine, ma gli interpreti saranno ancora modificati rispetto all'impegno ultimo. Pronti a tornare in campo dal 1' ci sono i vari Akanji, Bastoni, Barella, Zielinski e Lautaro. Di questi cinque, solo il capitano ha giocato uno spezzone di match sabato, mentre tutti gli altri sono rimasti seduti in panchina per l'intero incontro. I dubbi riguardano la fascia destra (Diouf in vantaggio sulla concorrenza), il ruolo di mezzala sinistra (Sucic titolare o Zielinski con Calhanoglu confermato in regia? E occhio alla soltia tentazione Stankovic...) e la fascia sinistra (Carlos Augusto è in condizioni smaglianti, ma Dimarco parte favorito).

QUI CLUB BRUGGE – Il dubbio riguarda le condizioni di Forbs, uscito malconcio dall'ultimo match di campionato. Per il resto, a parte Ordoñez, Leko potrà contare su tutti i suoi effettivi. Lee o Spileers con Mechele per sopperire all'assenza del centrale ecuadoriano. Per il resto, solito 4-2-3-1 con l'ex Sommer tra i pali e l'eterno Vanaken alle spalle di Tresoldi. Occhio agli inserimenti di Vetlesen (ex Bodo/Glimt) e al talento di Virgili.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Provedel, Di Gennaro, Bovio, Pavard, Carlos Augusto, Spence, Luis Henrique, Calhanoglu, Stankovic, Mkhitaryan, Bonny, Esposito.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Jones, Stones.

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Lee, Mechele, Seys; Vetlesen, Potts; Forbs, Vanaken, Virgili; Tresoldi.

Panchina: Jackers, Vanden Driessche, Spileers, Coulibaly, Siquet, Audoor, Tsawa, Lemarechal, Mike, Diakhon, Vasovic, Vermant.

Allenatore: Leko.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Ordoñez.

ARBITRO: Saggi.

Assistenti: Dale e Haukåsen.

Quarto ufficiale: Kringstad.

Var: Del Cerro Grande.

Avar: Soto Grado.

