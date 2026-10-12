La Champions League deve essere un obiettivo, non un sogno, per l'Inter. Commentando le parole di Cristian Chivu, rispetto alle ambizioni europee dei nerazzurri, Massimo Marianella ha spiegato che i campioni d'Italia hanno il dovere di puntare al massimo in Coppa, senza far passare il concetto di una competizione impossibile da raggiungere: "Per le grandi squadre, forti di una storia importante come l'Inter, la Champions deve essere un obiettivo - il punto di vista del giornalista a Sky Sport -. Resta un sogno per le squadre di terza e quarta fascia. L'Inter ha la responsabilità di puntare al trofeo, pur sapendo che la concorrenza è alta e che ci sono avversarie fortissime. L'Inter, soprattutto quest'anno, è stata costruita con l'obiettivo europeo, e lo ripeto. Non perché l'appuntamento in Serie A sia troppo facile, ma in campionato l'Inter è quella nettamente più forte. Si candida, quindi, per ripetere il double. Proprio perché viene da questo doppio successo, sa che deve crescere in Europa".