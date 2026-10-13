Oltre 70mila persone attenderanno questa sera a San Siro il fischio d'inizio di Inter-Bruges, come segnala oggi La Gazzetta dello Sport. Una partita nella quale i milanesi dovranno riscattare la sconfitta patita nella prima giornata della fase campionato di Champions League contro il Real Madrid. Proveranno a farlo con l'undici di partenza molto diverso da quello visto col Parma.

"Ecco perché - si legge sulla rosea - Cristian Chivu ha lasciato a riposo tanti titolari contro il Parma (Lautaro, Barella, Bastoni, Akanji, Zielinski). Per conquistare la prima vittoria della nuova campagna internazionale Chivu sta studiando una formazione molto diversa da quella del campionato. Potrebbero essere addirittura sei le novità con la sorpresa Aleksandar Stankovic in regia, curiosamente proprio contro la squadra che lo ha valorizzato nella scorsa stagione".