L'Italia Femminile di Andrea Soncin è pronta per disputare la semifinale playoff in vista del Mondiale. Le Azzurre sfideranno, in un doppio confronto andata e ritorno, la Bielorussia. Andata venerdì 9 ottobre sul campo neutro di Tbilisi, in Georgia, ritorno a Firenze in programma il martedì successivo. Ci saranno anche tre giocatori nerazzurre: Benedetta Glionna, Elisa Polli e Michela Cambiaghi. Indisponibile invece Elisa Bartoli, che inizialmente era stata convocata per la sfida. Per lei lieve problema alla coscia destra.

Il CT ha presentato così l'appuntamento: "È un piacere ritrovarci dopo così tanto tempo. Sentire l’enorme affetto che ci circonda ci consentirà di ricreare subito l’atmosfera giusta per fare gruppo. Per me e lo staff sono stati quattro mesi di giri per il mondo, abbiamo mantenuto le connessioni con tutte le ragazze per avere la possibilità di viverci al meglio questi play-off. Il momento della verità è arrivato e non vediamo l’ora di tornare a sognare tutti insieme”.