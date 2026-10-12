"L'Inter è la squadra da battere in Italia. Chivu mi ha sorpreso l'anno scorso, oggi è un allenatore credibile. Sul mercato la dirigenza ha fatto scelte giuste, adeguandosi anche alla partenza di Dumfries. Ha la rosa più profonda, resta la favorita per la vittoria dello scudetto". Così Nicola Ventola, parlando dell'avvio di campionato dei campioni d'Italia, durante il primo appuntamento stagionale di 'Viva El Futbol'. 

Sezione: News / Data: Lun 12 ottobre 2026 alle 22:34
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.