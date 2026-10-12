"L'Inter è la squadra da battere in Italia. Chivu mi ha sorpreso l'anno scorso, oggi è un allenatore credibile. Sul mercato la dirigenza ha fatto scelte giuste, adeguandosi anche alla partenza di Dumfries. Ha la rosa più profonda, resta la favorita per la vittoria dello scudetto". Così Nicola Ventola, parlando dell'avvio di campionato dei campioni d'Italia, durante il primo appuntamento stagionale di 'Viva El Futbol'.