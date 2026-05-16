Ultimo appuntamento stagionale per l'Inter Women di Gianpiero Piovani che scenderà in campo all'Arena Civica di Milano contro il Como Women nella 22.a giornata di Serie A: il fischio d'inizio del match è in programma alle ore 18:00. Le nerazzurre arrivano all'appuntamento con la certezza del secondo posto in classifica e della qualificazioni ai preliminari della prossima Champions League, e si apprestano a chiudere una stagione di altissimo livello in campionato. Henrietta Csiszar, all'ultima recita con la maglia nerazzurra, partirà dalla panchina; debutto dal primo minuto per la giovane argentina Annika Paz, gioca titolare a destra Lidia Consolini. Torna a disposizione anche Irene Santi dopo l'infortunio alla spalla rimediato durante la gara contro la Lazio, e anche lei sarà titolare. Il match verrà trasmesso in diretta su DAZN.

Ecco le formazioni ufficiali scelte da Gianpiero Piovani e Paolo Tramezzani.

INTER (3-5-2): 23 Ivarsdottir; 44 Consolini, 24 Milinkovic, 4 Pleidrup; 22 Schough, 6 Santi, 16 Tomasevic, 21 Tomaselli, 14 Robustellini; 9 Polli, 19 Paz.

In panchina: 1 Runarsdottir, 3 Bowen, 5 Andres, 7 Bugeja, 8 Vilhjálmsdóttir, 10 Magull, 13 Merlo, 15 Serturini, 18 Glionna, 27 Csiszar, 31 Wullaert, 33 Bartoli.

Coach: Gianpiero Piovani

COMO WOMEN (3-5-2): 1 Capelletti; 2 Marcussen, 5 Howard, 3 Ronan; 28 Madsen, 19 Pavan, 7 Nischler, 20 Vaitukaityte, 6 Bergersen; 16 Bernardi, 10 Chidiac.

In panchina: 12 Zilioli, 30 Ruma, 4 Saga, 8 Petzellberger, 9 Pinther, 11 Berisha, 13 Corioni, 15 Gelbhart, 21 Picchi, 24 Rizzon, 25 Machiori, 26 Cappellano.

Coach: Paolo Tramezzani