Ultimo appuntamento stagionale per l'Inter Women di Gianpiero Piovani che scenderà in campo all'Arena Civica di Milano contro il Como Women nella 22.a giornata di Serie A: il fischio d'inizio del match è in programma alle ore 18:00. Le nerazzurre arrivano all'appuntamento con la certezza del secondo posto in classifica e della qualificazioni ai preliminari della prossima Champions League, e si apprestano a chiudere una stagione di altissimo livello in campionato. Henrietta Csiszar, all'ultima recita con la maglia nerazzurra, partirà dalla panchina; debutto dal primo minuto per la giovane argentina Annika Paz, gioca titolare a destra Lidia Consolini. Torna a disposizione anche Irene Santi dopo l'infortunio alla spalla rimediato durante la gara contro la Lazio, e anche lei sarà titolare. Il match verrà trasmesso in diretta su DAZN.
Ecco le formazioni ufficiali scelte da Gianpiero Piovani e Paolo Tramezzani.
INTER (3-5-2): 23 Ivarsdottir; 44 Consolini, 24 Milinkovic, 4 Pleidrup; 22 Schough, 6 Santi, 16 Tomasevic, 21 Tomaselli, 14 Robustellini; 9 Polli, 19 Paz.
In panchina: 1 Runarsdottir, 3 Bowen, 5 Andres, 7 Bugeja, 8 Vilhjálmsdóttir, 10 Magull, 13 Merlo, 15 Serturini, 18 Glionna, 27 Csiszar, 31 Wullaert, 33 Bartoli.
Coach: Gianpiero Piovani
COMO WOMEN (3-5-2): 1 Capelletti; 2 Marcussen, 5 Howard, 3 Ronan; 28 Madsen, 19 Pavan, 7 Nischler, 20 Vaitukaityte, 6 Bergersen; 16 Bernardi, 10 Chidiac.
In panchina: 12 Zilioli, 30 Ruma, 4 Saga, 8 Petzellberger, 9 Pinther, 11 Berisha, 13 Corioni, 15 Gelbhart, 21 Picchi, 24 Rizzon, 25 Machiori, 26 Cappellano.
Coach: Paolo Tramezzani
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Inter Femminile
Altre notizie
- 17:55 Di Gennaro, sarà ancora Inter: pronto il rinnovo fino al 2027
- 17:40 Inter Women-Como, le ufficiali: Csiszar, last dance partendo dalla panchina
- 17:25 Thuram e Calhanoglu, seduta differenziata: il francese domani in panchina
- 17:10 Sky - L'Inter prepara la prossima stagione: in settimana il rinnovo di Chivu
- 16:55 Koné, una concorrente in meno per l'Inter? L'Atletico Madrid dice no
- 16:40 Da Pisa le voci sul futuro di Touré: anche l'Inter sul duttile esterno
- 16:25 Milan, Allegri: "Fallimento senza la UCL? Qui devi ambire al massimo"
- 16:10 PSG, Luis Enrique: "Della finale con l'Inter non ricordo nulla. È il passato"
- 15:55 Sky - Seduta serena ad Appiano. Ecco l'ora della Coppa dello Scudetto
- 15:40 Giampaolo alla Mou: "Le insinuazioni sul match di Udine? Prostituzione intellettuale"
- 15:25 Derby di Roma, Gasperini ironico: "Sarri ci sarà? Ma aveva detto di no"
- 15:10 Bisseck su Lautaro: "Puoi vedere 100 video, qualcosa per batterti la fa sempre"
- 14:55 Bisseck: "Scudetto e Coppa Italia con l'Inter, spero che in Germania vedano"
- 14:40 Cherubini, AD Parma: "Chivu-Inter, ecco come è andata l'operazione"
- 14:25 Abodi: "FIGC, abbiamo i candidati ma il Consiglio è sempre lo stesso"
- 14:10 Caressa: "Chi prende l'Inter? Di sicuro cercherà giocatori italiani"
- 13:55 Atalanta, rammarico Palladino: "Speravamo nella finale di Coppa Italia"
- 13:40 Materazzi, auguri speciali per Moratti: "Il nostro premio è stato lei"
- 13:25 Tricella: "Domani a San Siro il Verona proverà a fare bella figura"
- 13:11 Di Biagio applaude Chivu: "Fantastico nell'empatia tra lui e i calciatori"
- 12:57 Dalmat: "Ottima stagione per l'Inter e per Chivu, ora aspettiamo il mercato"
- 12:43 Moratti compie 81 anni, l'Inter: "Tanti successi e profondo interismo"
- 12:28 Altro che Dimarco, Dzeko: "Italia fuori dal mondiale per colpa dei giornali..."
- 12:13 FOTO - Maglia casalinga dell'Inter per il 2026/27: le prime immagini ufficiali
- 11:58 Corsera - Inchiesta San Siro, il Riesame annulla il sequestro 'madre' della chat
- 11:44 TS - Lautaro punta i 20 gol in Serie A. E può dare un aiuto a Chivu
- 11:29 Emirati Arabi, promozione per lo United FC: è la squadra allenata da Pirlo
- 11:14 TS - Pavard l’interista torna a Milano. Ma l'Inter non lo vuole più
- 11:00 TS - L'Inter e De Vrij al lavoro per il rinnovo: le cifre sul tavolo
- 10:45 Calzavara per Inter-Verona: prima a San Siro per l'arbitro varesino
- 10:30 Festa scudetto, le indicazioni sulla somministrazione e vendita di alcol
- 10:15 Ancora Dzeko: "All'Inter sono stato benissimo. Spero possa starci anche Muharemovic"
- 10:00 GdS - Gli eventi dell'infinita domenica nerazzurra da San Siro al Duomo
- 09:45 CdS - Domani festa con lacrime: l'ultima a San Siro per diversi interisti. De Vrij e Mkhitaryan però...
- 09:30 CdS - L'Inter punta su Dumfries e Carlos ma il futuro di entrambi è incerto. E Palestra...
- 09:15 Festa scudetto, predisposto piano per la mobilità: le info sui mezzi pubblici
- 09:00 CdS - Stankovic, Inter tentata dalla plusvalenza. Ma c'è un aspetto fondamentale
- 08:45 GdS - Oggi primo allenamento pre-Verona: Calha ancora da verificare
- 08:30 GdS - Caschetto e sigaretta: i simboli di come Chivu ha ribaltato l'Inter
- 08:15 Dzeko: "Inter, annata storica". Poi "chiama" Muharemovic a Milano
- 00:00 È qui la festa
- 23:45 D'Ambrosio: "Lautaro come punta centrale è tra i primi quattro d'Europa"
- 23:30 Lugano, Zanotti critico col tecnico Croci-Torti: "Il modulo non ci aiuta"
- 23:15 Carlos Augusto volerà ai Mondiali? Per lui ancora qualche giorno di attesa
- 23:00 Collovati: "Partite alle 12 falsate. Basta che guadagnino gli incompetenti"
- 22:45 Il Belgio convoca Lukaku per il Mondiale, Garcia: "Non è al top ma ci servirà"
- 22:30 Stroppa: "Con Massolin l'Inter ci ha visto lungo, ha potenzialità enormi"
- 22:15 Inter-Verona, precedenti impietosi: scaligeri a secco a San Siro dal 2014
- 22:00 GdS - Galeotto fu il post: Frattesi è sul mercato. Ma niente svendite
- 21:45 Dopo Gomez, superato anche Figo: per Dimarco è proprio un anno da record
- 21:30 Tra riforma dei campionati e sponsor del betting: il programma di Abete
- 21:15 Nazionali, infrastrutture, betting, arbitri: il programma Malagò per la FIGC
- 21:00 Ronaldo Vieira: "Aiutai Akinsanmiro quando reagì ai cori razzisti a Brescia"
- 20:45 Inter The Opus, disponibili in preordine le edizioni Classic e Midi
- 20:30 Genoa, De Rossi: "Programmazione Serie A? Un po' di fastidio..."
- 20:15 Nagatomo convocato per il 5° Mondiale: reazione commovente dell'ex Inter
- 20:00 Udinese, Davis: "Per noi vincere a San Siro con l'Inter non è comune"
- 19:45 Frey: "Parlare di Pallone d'Oro per Adriano a un certo punto sarebbe stato normale"
- 19:30 Colantuono: "Non farei un processo al Napoli. Inter? Campionato a parte"
- 19:15 Materazzi chiama a raccolta i tifosi per il 22 maggio. Sale la curiosità nerazzurra
- 19:00 Rivivi la diretta! TUTTO sulla FESTA SCUDETTO! PEPO confermato, STANKOVIC sacrificato? I PIANI dell'INTER
- 18:45 Player Of the Month, si vota per il mese di maggio: Lautaro tra i candidati
- 18:30 Un 10 a Chivu dal voto 10 per eccellenza. Comaneci: "Orgogliosa di lui"
- 18:15 Primavera 1, l'Inter accede ai Playoff Scudetto: venerdì sfida al Cesena
- 18:00 Festa Scudetto, le immagini trasmesse da Pluto TV
- 17:45 Inter-Verona, quote resoterra per i nerazzurri. Probabile un altro goal di Lautaro
- 17:30 Perinetti: "Infortuni Napoli qualcosa di anomalo. Anche l'Inter si è lamentata perché..."
- 17:15 Genoa, vicino Marcelo Vaz. Il guineano era stato accostato all'Inter
- 17:00 Fiore: "Lazio dominata dall'Inter, in finale brutta sconfitta"
- 16:45 Chance Mondiale per Bonny: è nei 26 convocati della Costa d'Avorio