"Ciao a tutti i tifosi interisti. È da un sacco di tempo che non parlo di Inter ma ho seguito il finale della stagione, è stata una bella stagione". Stephane Dalmat inizia così il suo intervento a tinte nerazzurre nel classico video pubblicato sul suo profilo Instagram: "È vero che io all'inizio avevo qualche dubbio su Chivu, ma quando vedi la fine e anche quanto fatto durante la stagione... ha fatto un bellissimo lavoro, un bel campionato. Tranquillamente non è la parola giusta, ma l'Inter ha meritato al 100% questo scudetto. E la Coppa Italia... quando vedi la finale non puoi non dirlo: l'Inter meritava al 100% questa vittoria. L'unica cosa che è mancata è stata la Champions: l'Inter poteva andare un po' più lontano, ma è andata così".

Dalmat poi prosegue la sue analisi: "Due trofei: Scudetto e Coppa Italia. È già un buon risultato per una prima stagione con Chivu, per me è stata una bellissima stagione. Non so quale sarà l'obiettivo dell'anno prossimo dell'Inter, chi andrà via o chi rimarrà, ma chiedo: che giocatori arriveranno? Perché l'Inter l'anno prossimo deve ancora giocare per vincere questo scudetto e anche la Coppa Italia, che è sempre un obiettivo da vincere e dovrà fare qualcosa di più per la Champions. Quando sei all'Inter vincere tutti e tre i trofei è un obiettivo. Sappiamo che ci sono tante squadre, come PSG, Bayern Monaco, Barcellona. Ci sono tante squadre che sono molto forti, ma anche l'Inter è forte. Vediamo col mercato, ma per il momento dobbiamo essere felici di questa stagione, di questo Scudetto e di questa Coppa Italia. Bravissimo per Chivu, lo rispetto tantissimo. Bravissimi tutti i giocatori, la società, i tifosi che sono stato straordinari e sono contenti di questa stagione".