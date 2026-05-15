Riuscirà Carlos Augusto a strappare la convocazione per i Mondiali del 2026? Le ottime prestazioni offerte in questa stagione con la maglia dell'Inter hanno portato il giocatore arrivato in nerazzurro nel 2023 a catturare l'attenzione del CT della Seleçao Carlo Ancelotti, che fra qualche giorno scioglierà le riserve e darà comunicazione dei giocatori che affronteranno la kermesse nordamericana. La lista definitiva dei giocatori convocati, che sarà composta da 26 elementi, verrà pubblicata lunedì 18 maggio.

La lista dei convocati arriverà dopo l'invio di una lista preliminare di 55 nomi alla FIFA. Carlo Ancelotti ha finalizzato il documento lunedì scorso, ampiamente dentro i termini previsti. I giocatori selezionati si presenteranno agli allenamenti a Granja Comary a partire dal 27 maggio. La squadra si trasferirà poi a Teresópolis per iniziare la preparazione in vista della competizione. La nazionale verdeoro disputerà un'amichevole allo stadio Maracanã prima della partenza per gli Stati Uniti il 31 maggio contro Panama per poi affrontare l'Egitto il 6 giugno a Cleveland nelle prove generali in vista del debutto nel Mondiale, previsto il 14 giugno alla mezzanotte italiana contro il Marocco al MetLife Stadium di East Rutherford.