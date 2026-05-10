La Juventus Women si prepara a un appuntamento cruciale nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League femminile: domani, domenica 10 maggio alle 15, le bianconere ospiteranno l’Inter in una sfida dal peso specifico importante per la classifica.

Alla vigilia del match, il tecnico Massimiliano Canzi ha sottolineato soprattutto la gestione delle energie in questa fase finale della stagione, evidenziando la lunga serie di impegni affrontati dalla squadra: “È fondamentale avere una rosa profonda e d’esperienza, perché arriviamo alla fine di un’annata molto intensa. Siamo stati la squadra con più partite disputate, tra campionato, Coppa Italia, Women’s Cup e Champions League. Avere alternative è decisivo sia dall’inizio che a gara in corso”.

Canzi ha poi spiegato come la squadra abbia finalmente potuto lavorare con continuità: "Stiamo bene, questa è stata una delle pochissime settimane in cui siamo riuscite a fare una preparazione ideale, senza aver altri impegni e con tutto il gruppo a disposizione: abbiamo recuperato dalla trasferta di Napoli e ci siamo allenate bene. La sfida contro l’Inter non sarà semplice: i dati ci dicono che sono il primo attacco e la seconda miglior difesa, a livello di statistiche sono quelli che hanno fatto meglio in tutto il campionato. Una Serie A Women vinta con merito dalla Roma, che è riuscita a stare davanti a tutte dall’inizio alla fine, ma i dati grezzi ci raccontano che l’Inter è davvero di altissimo livello: per questo ci aspettiamo una gara difficile, contro un avversario forte in ogni reparto"

"Bonansea, così come tutte le ragazze che sono qui da più tempo, stanno trasmettendo al resto del gruppo il concetto di juventinità, cosa vuol dire far parte di questa famiglia e il senso di appartenenza a questa squadra. Soprattutto, cosa vuol dire indossare questa maglia: il fatto che ci siano calciatrici come Bonansea - che è vicina a raggiungere un traguardo importante come quello del record di presenze alla Juventus Women di Girelli - insieme a Rosucci e Salvai, permette alla squadra di assorbire questi concetti. Poi in gruppo ci sono diverse calciatrici che sono alla Juventus da diversi anni e che sapranno far tesoro di queste indicazioni e raccogliere anche il loro testimone".