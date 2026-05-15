Il Lugano pareggia 2-2 in extremis contro il Sion, mantenendo il terzo posto in classifica che vale la qualificazione alle prossime Coppe europee. Ma a far discutere è quanto accaduto nel dopopartita, quando Mattia Zanotti, intervistato dalla RSI, non ha nascosto il proprio disappunto per le scelte tecniche dell'allenatore Mattia Croci-Torti, che a suo dire con le sue scelte non riesce a dare molta stabilità alla squadra ticinese: "Dalla partita col Sion dobbiamo portare a casa la reazione, ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo trovato il pareggio. Non dovevamo perderla e non l'abbiamo persa, ora ci giochiamo tutto domenica col Basilea. Non riusciamo a fare tanti gol quest'anno, questo è il nostro limite. Forse è frutto del modulo che usiamo, che non ci dà troppi benefici".

L'ex giocatore della Primavera dell'Inter non nasconde di trovarsi più a suo agio nel 4-3-3: "Per me è il mio modulo preferito e quello dove faccio meglio. Quest’anno abbiamo cambiato tante volte il modulo e giocatori come me si sono approcciati ad un modulo differente. Secondo me abbiamo tanti giocatori fuori posizione, ma questo è quello che vuole il mister e quindi portiamo avanti la sua idea. Io poi gioco dove mi mettono", chiude Zanotti.