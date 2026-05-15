La Nazionale italiana Under 16, reduce dalla doppia amichevole contro la Danimarca ad aprile – un pareggio 4-4 a Viareggio (LU) e una sconfitta per 2-1 a Tirrenia (PI) –, tornerà in campo in Portogallo per un Torneo di Sviluppo UEFA, ultimo appuntamento stagionale, in programma dal 19 al 24 maggio.
Per l'occasione, il tecnico Manuel Pasqual ha convocato 20 calciatori, tutti nati nel 2010, tra cui l'interista Umberto Costante, che si ritroveranno sabato a Milano per poi partire l’indomani alla volta di Porto. Gli
Azzurrini esordiranno martedì 19 maggio (ore 11 locali, ore 12 italiane) allo stadio ‘São Sebastião’ di Mirandela contro la Grecia, prima di affrontare Cechia e Portogallo, padrone di casa, rispettivamente giovedì 21 (ore 11 locali, ore 12 italiane) e domenica 24 maggio (ore 11 locali, ore 12 italiane), entrambe allo stadio municipale di Macedo de Cavaleiros.
L’ELENCO DEI CONVOCATI:
Portieri: Umberto Costante (Inter), Filippo Rondelli (Atalanta);
Difensori: Mattia Barbone (Fiorentina), Giuseppe Cafasso (Lecce), Daniel Ethan Colombo (Virtus Entella), Lorenzo Damonte (Genoa), Alessandro Ghiotto (Juventus), Raphael Libero Mazzotta (Juventus), Jeff Odje (Atalanta), Alberto Samà (Juventus);
Centrocampisti: Lorenzo Bernamonte (Fiorentina), Nicola Cappellato (Atalanta)*, Edoardo Rastello (Torino), Roberto Scaglione (Genoa), Gabriele Tufaro (Juventus);
Attaccanti: Mattia Niccolò Barzagli (Fiorentina), Achille Cauli (Como), Maximilian Donner (Borussia Mönchengladbach), Michele Elena (Lazio), Giuseppe Pipitò (Juventus).
*convocato il 14 maggio in sostituzione dell’indisponibile Cristian Norelli (Cremonese).
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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