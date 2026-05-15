Il tecnico Stefano Colantuono, interpellato dai colleghi di Radio TuttoNapoli, ha parlato di Napoli e Inter, esprimendo le proprie convinzioni: "Sinceramente non farei tutto questo processo al Napoli. Stavo guardando proprio la classifica: tolta l’Inter, che secondo me ha fatto un campionato a parte per qualità della rosa e continuità dimostrata negli anni, il Napoli ha vinto il campionato delle altre”.

Sul caos della programmazione della Serie A, Colantuono si è espresso così: "Quando sai in anticipo che giochi alle 12.30, organizzi tutta la settimana in funzione di quell’orario. Si programmano gli allenamenti al mattino, si lavora sull’alimentazione, sulle abitudini dei calciatori. C’è chi preferisce fare colazione e poi uno spuntino prima della gara, chi invece sceglie un solo pasto".