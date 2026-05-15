FC Internazionale Milano e Opus sono orgogliosi di presentare Inter The Opus nelle edizioni Classic e Midi, a completare la collezione insieme alla precedente Marquee 118 Edition. Il progetto celebra la grandezza della storia Nerazzurra, catturando l’essenza di un club che ha lasciato una traccia indelebile nel mondo del calcio dal 1908. Una sezione speciale del volume sarà dedicata alla storica stagione 2025/26, celebrando lo straordinario double del Club, la vittoria del Campionato e della Coppa Italia, raccontando i momenti decisivi di una stagione destinata a restare a lungo nella memoria di tutti i tifosi interisti. La Classic Edition è un volume di grande formato e straordinario impatto, con dimensioni di 45 cm x 45 cm e oltre 800 pagine, per un peso di 32 kg.
Rilegata in pregiata pelle blu Inter con raffinate finiture in oro e custodita in un cofanetto artigianale a conchiglia, rappresenta un pezzo da collezione di altissimo livello. Questa edizione include una selezione di straordinari ed esclusivi ritratti dei protagonisti della storia contemporanea del Club. La Classic Edition sarà prodotta in una serie rigorosamente limitata a 2.500 copie numerate a mano. Pubblicato sia in italiano che in inglese, Inter The Opus è pensato per raggiungere e coinvolgere la community globale dei tifosi interisti. Più che una cronistoria delle vittorie nerazzurre, Inter The Opus è un tributo alla cultura dell’Inter, una celebrazione di identità, passione e appartenenza che racconta cosa significa davvero essere “Internazionale. Dal 1908.” Inter The Opus, in tutte le sue edizioni, sarà distribuito a partire da agosto 2026.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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