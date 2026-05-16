Lunga intervista della Gazzetta dello Sport a Edin Dzeko, inevitabilmente chiamato a rispondere sulla stagione della sua ex Inter: si aspettava una stagione così? "Non posso dire di essere sorpreso perché già quando c’ero io la società e la squadra erano di grande livello. Ma questa è stata davvero un’annata storica, per la quale devo fare a tutti i complimenti. Anche a Chivu, che all’inizio veniva guardato in modo strano e che invece ha dimostrato il proprio valore".

Quanto manca all’Inter per tornare competitiva anche in Europa?

"Non sono andati bene in Champions ma può capitare".

Un giovane difensore bosniaco, Muharemovic, potrebbe essere il primo rinforzo.

"Sarebbe un’operazione top. Per l’Inter e per il giocatore, che ovviamente conosco molto bene. È un ragazzo già pronto per il salto".

L’altra ex squadra di Dzeko, la Roma, andrà in Champions?

"Lo spero: come l’Inter, mi è rimasta nel cuore. Mi auguro che il mio ex capitano Daniele (De Rossi, ndr ) riesca a fermare il Milan domani: penso possa riuscirci".