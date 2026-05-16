Lunga intervista della Gazzetta dello Sport a Edin Dzeko, inevitabilmente chiamato a rispondere sulla stagione della sua ex Inter: si aspettava una stagione così? "Non posso dire di essere sorpreso perché già quando c’ero io la società e la squadra erano di grande livello. Ma questa è stata davvero un’annata storica, per la quale devo fare a tutti i complimenti. Anche a Chivu, che all’inizio veniva guardato in modo strano e che invece ha dimostrato il proprio valore".

Quanto manca all’Inter per tornare competitiva anche in Europa?  
"Non sono andati bene in Champions ma può capitare".

Un giovane difensore bosniaco, Muharemovic, potrebbe essere il primo rinforzo.  
"Sarebbe un’operazione top. Per l’Inter e per il giocatore, che ovviamente conosco molto bene. È un ragazzo già pronto per il salto".

L’altra ex squadra di Dzeko, la Roma, andrà in Champions?  
"Lo spero: come l’Inter, mi è rimasta nel cuore. Mi auguro che il mio ex capitano Daniele (De Rossi, ndr ) riesca a fermare il Milan domani: penso possa riuscirci".

Sezione: In Primo Piano / Data: Sab 16 maggio 2026 alle 08:15
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi