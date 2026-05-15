Il ct del Belgio Rudi Garcia ha ufficializzato la lista dei 26 convocati del Belgio per i Mondiali in Usa, Messico e Canada, confermando anche Romelu Lukaku nonostante le sue condizioni fisiche non ottimali.

Il commissario tecnico ha spiegato la scelta su Lukaku:

“Romelu è guarito, era la priorità, ma è fuori forma. La sfida sarà rimetterlo in sesto nelle prossime cinque settimane. Non è ancora pronto, ma ci servirà". Nonostante non sia al meglio, il centravanti resta una pedina fondamentale per la nazionale belga.

Lo stesso attaccante ha confermato di essere al lavoro con lo staff della Nazionale:

“Ho iniziato la fase finale della mia preparazione fisica con lo staff della squadra nazionale e non vedo l'ora di incontrare i ragazzi”. Tra i convocati figurano anche diversi “italiani” come De Bruyne, Kony De Winter, Saelemaekers e De Ketelaere, mentre spicca l’esclusione di Lois Openda della Juventus.