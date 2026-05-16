Alla vigilia di Udinese-Cremonese, sfida valida per la 37esima giornata di Serie A cruciale nella rincorsa dei grigiorossi alla salvezza, Marco Giampaolo, allenatore dei lombardi, si lascia andare ad una citazione storica per commentare le insinuazioni circolate sulla stampa in merito alla partita di domani, legate alla questione del riscatto di Martin Payero per 5 milioni di euro in caso di permanenza in Serie A della Cremo, un fattore che porterebbe il club friulano ad avere un interesse in più nel vedere la permanenza in Serie A degli avversari di domani: "Sono cose che si dicono al bar… Penso che sia tutta prostituzione intellettuale”, l'affondo di Giampaolo.

Nelle parole di Giampaolo c'è anche un pensiero per Gigi Simoni, unico allenatore che ha ottenuto la salvezza nella storia della Cremonese che nel 2014 lo chiamò per allenare i grigiorossi. Quanta voglia ha di ripercorrere le sue orme? “Se sono venuto a Cremona due mesi fa l’ho fatto per lottare per quell’obiettivo. È stata una full immersion dedicata alla Cremonese, si lotta tutti insieme per quell’obiettivo. Gigi Simoni ha fatto la storia, noi siamo qui a lottare e non ci tiriamo indietro”.

Oltre all’importanza del risultato, la partita di domani servirà anche per rimanere un’altra giornata in corsa…

“Il punto in più del Lecce è oro, chiaramente hanno un vantaggio rispetto a noi. E anche in questa trasferta non abbiamo margine di errore, la via è tracciata e non ci sono deviazioni. Dobbiamo percorrere questa strada”.