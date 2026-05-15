Ci stava riuscendo anche in Coppa Italia, sul finire della partita: se Luis Henrique fosse riuscito ad impattare col pallone un decimo di secondo prima e in maniera ottimale, con ogni probabilità saremmo qui a parlare di vittoria dell'Inter contro la Lazio per 3-0 con ennesimo assist messo a referto da Federico Dimarco, una delle colonne portanti di questa stagione da doppio trionfo nerazzurro. La mancata realizzazione del brasiliano nulla però può togliere a quanto fatto sin qui dal ragazzo di Calvairate, cresciuto col sangue nerazzurro nelle vene, che in questa stagione con Cristian Chivu in panchina, complice anche una gestione del minutaggio da parte del tecnico nerazzurro che, come affermato più volte dal diretto interessato, lo ha sicuramente aiutato, ha fornito prestazioni di valore assoluto condite da numeri da record.

Uno su tutti, quei 18 assist messi a referto sin qui in questa stagione, che gli hanno permesso di superare il record del 2020/2021 di Alejandro Gomez, il 'Papu', che con la maglia dell'Atalanta si era fermato a quota 16. E che lo portano in prima posizione nella classifica speciale dei giocatori nerazzurri che hanno partecipato a più reti in quest'annata, considerati anche i sei gol all'attivo; dietro di lui c'è Lautaro Martinez, che ai 17 gol messi a segno fino a questo momento aggiunge anche sei passaggi vincenti. Ma non è solo in questo particolare comparto statistico che Dimarco fa la voce grossa: il 32 nerazzurro vanta infatti un altro record ritoccato verso l'alto, avendo creato 93 occasioni in questa Serie A. Dal 2004/05 in avanti, soltanto relativamente ai giocatori dell'Inter, si era rimasti fermi al primato di 92 stabilito da Luís Figo nella stagione 2006/07. Numeri freddi, che forse non dicono tutto delle virtù del giocatore, ma che non possono certo essere qualcosa di isolato...