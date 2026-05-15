L'Inter Primavera può far festa: la vittoria sul campo del Genoa per 1-2 vale i playoff. I nerazzurri sono stati bravi ad approcciare la gara alla grande, sfruttando quindi il netto passo falso dell'Atalanta, schiantata per 3-0 dalla Juventus a Vinovo in contemporanea. E' quindi sesto posto per la squadra di Carbone, l'ultimo per accedere alla postseason. I nerazzurri chiudono con 59 punti in classifica, mentre l'Atalanta si ferma a 57. Prossimo appuntamento martedì 22, con la sfida al Cesena, terzo in campionato, nel primo turno dei playoff.
Contro il Genoa l'Inter ha giocato un'ottima partita, andando avanti 0-2 a fine primo tempo. A segno Mancuso e Zouin, rispettivamente al 37' e al 41'. In avvio di ripresa il gol di Lafont, punizione bellissima la sua al 51', avrebbe potuto minare le certezze dei nerazzurri, che però sono stati bravi a gestire la situazione. Da segnalare un grande palo di Della Mora da lontanissimo, tiro che avrebbe potuto arrotondare il parziale con un po' di fortuna in più.
IL TABELLINO
GENOA-INTER 1-2
Marcatore: Mancuso (37'), Zouin (41'), Lafont (51')
GENOA (4-3-3): Lysionok; Odero, Arata, Celik, Klysis; Scaglione, Lafont, Carbone; Romano, Zulevic, Spicuglia.
A disposizione: Baccelli, Gecaj, Fazio, Cozzolino, Meola, Mandirola, A.Fazio, Giangreco, L.Fazio, Al Kharusi, Bellone.
Allenatore: Jacopo Sbravati.
Ammonito: Odero (22')
INTER (4-3-3): Taho; Della Mora, Bovio, Jakirovic, Mayé (dal 62' Nenna); Venturini (dal 53' Zarate), Zanchetta, Mancuso; Zouin (dall'82 El Mahboubi), Kukulis (dall'82' Gjeci), Pinotti (dal 62' Marello).
A disposizione: Farronato, Iddrissou, Putsen, Ballo, La Torre, Williamson.
Allenatore: Benito Carbone.
Ammonito: Zanchetta (54')
Arbitro: D.Gandino (sez. di Alessandria)
Assistenti: Palermo-Balducci.
RIVIVI IL LIVE
16.53 - FINISCE QUI! L'INTER VA AI PLAYOFF. I nerazzurri battono il Genoa 1-2 e arrivano sesti!
90' - Ultimi minuti, manca solo l'ufficialità ma l'Inter vede i playoff: è finita a Vinovo, Juventus batte Atalanta 3-0. Quattro di recupero a Genova.
88' - Taho salva sul colpo di testa di Spicuglia, poi blocca sul cross seguente su corner.
82' - Cambi per l'Inter: dentro Gjeci ed El Mahboubi per Kukulis e Zouin.
70' - Cosa stava per fare Della Mora! Tiro da distanza siderale che colpisce l'esterno del palo, vicino all'incrocio, con Lysionok immobile. Sarebbe stato il gol più bello della stagione.
67' - Prova il tiro a giro Zouin: palla ancora alta.
62' - Cambi per l'Inter: fuori Mayé per Nenna e Pinotti per Marello. I nerazzurri sono quindi in campo con la difesa a tre.
53' - Cambio Inter. Problema fisico per Venturini, al suo posto entra Zarate. Ammonito intanto Zanchetta, fallo su Romano.
52' - Occhio al Genoa! Scaglione in contropiede tira di destro da fuori area, palla a lato non di molto.
IL GOL - Punizione perfetta dal limite dell'area, mancino che trova il sette per Lafont. Incolpevole Taho, è 1-2.
51' - GOL DEL GENOA. Lafont accorcia le distanze.
48' - Pinotti ci prova da fuori: palla alta, buon avvio di secondo tempo per i nerazzurri.
16.03 - Via al secondo tempo. Palla per il Genoa.
16.02 - Stanno tornando in campo le squadre. Tra poco via alla seconda frazione.
Ottimo primo tempo dell'Inter, che parte forte ma non riesce a sbloccarla. Ci pensa Mancuso, al 37', a mettere le cose in discesa. Pochi istanti più tardi il raddoppio di Zouin. Intanto, come detto, l'Atalanta sta perdendo 2-0 a Vinovo contro la Juventus. Con questa combinazione la squadra di Carbone sarebbe ai playoff, quando mancano 45 minuti alla fine della regular season.
15.48 - Intervallo tra Genoa e Inter, 0-2, decidono Mancuso e Zouin
IL GOL - Golazo di Zouin! Slalom sulla destra e palla sotto la traversa a tu per tu con Lysionok, nulla da fare per il portiere rossoblu. Le cose si sta mettendo davvero come meglio non potevano per la squadra di Carbone.
41' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DELL'INTER! ZOUIN! Raddoppio Inter!
40' - La situazione vede ora l'Inter a quota 59, sesta, con l'Atalanta ferma a 57. I bergamaschi stanno perdendo 2-0 sul campo della Juventus.
IL GOL - Doppio passo di Zouin e cross morbidissimo dalla destra. La palla scavalca Kukulis e trova tutto solo il centrocampista dell'Inter, bravo a inserirsi con i tempi giusti e a spingere in rete di testa.
37' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DELL'INTER! MANCUSO! La sbloccano i nerazzurri!
36' - Attenzione perché la Juventus raddoppia contro l'Atalanta. In questo momento stessi punti, scontri diretti pari e stessa differenza reti tra l'Inter e i bergamaschi. La squadra di Carbone però ha segnato più gol e quindi sarebbe sesta e ai playoff.
26' - Punizione da lontano che Zanchetta calcia verso la porta. Il pallone non scende abbastanza.
25' - Odero interviene su Zouin in area di rigore, manca il pallone e colpisce il piede del giocatore dell'Inter. Il fallo sembra netto, ma non per l'arbitro. Si gioca. Odero, ammonito, ha rischiato anche il secondo giallo.
22' - Ammonito Odero, fallo su Pinotti.
19' - Si fa vedere il Genoa con Odero, bravo Taho a parare sul giocatore di casa dopo l'errore di Mayé. Sul successivo corner Celik non lontano dal vantaggio.
17' - Pinotti prova a il tiro a giro con il destro da fuori area. Palla lontana dallo specchio. Intanto Atalanta sotto a Vinovo, ottima notizia per l'Inter che però ha bisogno di sbloccarla.
15' - Bovio stacca di testa, palla fuori di poco. Ancora vicini al gol i nerazzurri.
10' - Un paio di corner per l'Inter, che però non riesce a creare granché. Ottimo avvio per gli uomini di Carbone, in controllo del campo.
2' - E' partita fortissimo l'Inter. Altra palla recuperata a centrocampo e altra possibilità di fare male per i nerazzurri, con il tiro di Mayé. Deviazione in angolo della difesa genoana. Sul successivo corner fa buona guardia il Grifone.
1' - Subito blitz centrale di Mancuso, che recupera una palla vagante in mezzo al campo e punta la porta. Tiro alto. Buon approccio per la squadra di Carbone.
15.02 - Si comincia! Via alla sfida, prima possesso per l'Inter.
14.59 - Squadre in campo: l'Inter in divisa bianca, con Mayé capitano. Il Genoa in tradizionale rossoblu.
Ultima giornata di campionato per l'Inter Primavera di Benny Carbone. I nerazzurri sfidano il Genoa e hanno bisogno dei tre punti. Potrebbe non bastare però per accedere ai playoff. La classifica dice Atalanta al sesto posto con 57 punti, Inter al settimo con 56. Necessario quindi che i bergamaschi compiano un passo falso contro la Juventus per l'Inter. Entrambe le gare inizieranno alle ore 15. Carbone dovrà fare a meno di capitan Cerpelletti, squalificato, mentre si rivede, in panchina Iddrissou. Confermato Mayé terzino sinistro al posto di Marello. Ecco le formazioni per la gara di oggi.
Autore: Alessandro Savoldi
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