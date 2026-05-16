Uno dei doppi ex storici di Inter e Verona, il difensore Roberto Tricella, che fece parte della squadra gialloblu che conquistò lo Scudetto del 1985, analizza per Cronaca di Verona la partita di domani pomeriggio tra le due squadre. Match che in realtà offre pochi spunti di rilievo e che sarà da contorno alle celebrazioni per il Doblete degli uomini di Cristian Chivu: "Per l'Inter sarà l'occasione per festeggiare scudetto e Coppa Italia. Il Verona, invece, già retrocesso, cercherà di fare, almeno lo spero, bella figura".

L'ex giocatore anche della Juventus ha poi aggiunto: "I nerazzurri si sono confermati, ma lo sono oramai da qualche anno, la squadra più forte. I gialloblù, invece, erano partiti anche bene ma sono stati persi troppi punti per strada, specialmente nei minuti finali. Non conosco né Paolo Zanetti né Paolo Sammarco ma non avrei cambiato guida tecnica. Quando il materiale a disposizione non è di altissima qualità, almeno questa è l'impressione che ho avuto quest'anno, diventa difficile per ogni allenatore".