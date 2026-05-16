Tutti in gruppo tranne due questa mattina ad Appiano Gentile per l'allenamento della vigilia del match contro l'Hellas Verona. Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu si sono infatti allenati a parte: da escludere la presenza del turco per la partita di domani che precederà la consegna della Coppa dei campioni d'Italia a San Siro, mentre il francese potrebbe partire dalla panchina: l'intenzione è quella di non forzare, visti i precedenti degli ultimi giorni. Comunque Tikus andrà in panchina anche solo per partecipare alla sfilata finale, così come lo stesso Calha.