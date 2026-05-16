"Tanti auguri, Pres. Oggi è un giorno speciale… e tutti noi sappiamo perché". Inizia così il messaggio pubblicato su Instagram da Marco Materazzi per festeggiare il compleanno di Massimo Moratti, l'ex presidente dell'Inter che compie oggi 82 anni. Un anniversario speciale che Matrix ricorda con un bel videomessaggio: "Innanzitutto è nato il nostro presidente, poi abbiamo vinto lo Scudetto del Triplete. Qual e giorno migliore per farle tanti auguri. Abbiamo condiviso vittorie, emozioni e momenti che resteranno nella storia… ma soprattutto un legame vero, umano, speciale. Si ricordi sempre: il nostro premio è stato lei".

Nel video ci sono anche le parole di Massimo Moratti: "Un giocatore molto importante, io mi sentivo tranquillo quando sapevo che era in difesa e c'era da fare una battaglia. Ha vissuto un momento del calcio molto bello e si è fatto voler bene". Parole che l'ex difensore commenta così: "Grazie particolare per le parole spese su di me e per avermi aiutato a realizzare questo mio viaggio, questo mio sogno, questo mio libro", accennando all'opera che Materazzi lancerà il prossimo 22 maggio, nell'anniversario della conquista della Champions League.