Grazie alle sfide andate in scena quest’oggi, tra le quali quella della Sciorba dove l'Inter ha superato per 2-1 il Genoa guadagnandosi in volata un posto nei playoff Scudetto del campionato Primavera 1. Sono ufficiali le sei squadre che si contenderanno il titolo nazionale (final four in programma al Viola Park di Bagno a Ripoli, il centro sportivo della Fiorentina). Cesena, Roma, Bologna e Inter cercheranno un posto nelle semifinali dove sono già approdati Fiorentina e Parma.

Queste le date dei due incontri di spareggio:

Giovedì 21 maggio 2026: Roma (4ª) – Bologna (5ª)

Venerdì 22 maggio 2026: Cesena (3ª) – Inter (6ª)

Da definire ancora le prime due posizioni tra viola e gialloblu: la Fiorentina si trova attualmente al primo posto in classifica con 68 punti, ma con l’ultima gara della stagione regolare il Parma, secondo a quota 67, potrebbe ancora scavalcarla modificando così gli incroci nelle semifinali. Domani mattina i verdetti, con le due contendenti impegnate in trasferta: il Parma è atteso dal Monza, la Fiorentina dal Lecce.