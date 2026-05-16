Mentre l'Inter torna ad allenarsi oggi dopo la vittoria della Coppa Italia, Milano si prepara ad accogliere i circa 300 mila tifosi attesi nel capoluogo lombardo domani, domenica 17 maggio, per i festeggiamenti per il 21esimo scudetto dei nerazzurri. Per l'occasione è stato predisposto uno speciale piano per la mobilità, con modifiche per i mezzi pubblici.

"Le modifiche alla rete dei trasporti urbani scatteranno già dal primo pomeriggio", avvisa Milano Today che rende note le variazioni, quindi chiusure delle varie stazioni strategiche della metropolitana e deviazioni per numerose linee di superficie. "La circolazione intorno allo stadio subisce variazioni fin dalle 13. I tram della linea 16 e i bus 49, 64, 80 e 78 cambiano i percorsi e saltano diverse fermate sia prima del fischio d'inizio, sia durante il deflusso degli spettatori. Per ragioni di sicurezza, Atm chiuderà le stazioni della linea M5 di Ippodromo e Segesta nelle fasi finali del match. Il pubblico in uscita dal Meazza dovrà utilizzare gli snodi di San Siro Stadio o Lotto". Verrà chiusa la stazione di Duomo dalle ore 18 e per l'interscambio si potranno utilizzare solo le stazioni di Centrale, Loreto o Cadorna. Mentre quella di Cordusio verrà chiusa temporaneamente durante il passaggio dei tifosi in via Orefici, in concomitanza con la parata nerazzurra. Le linee di superficie che transitano in centro subiranno deviazioni e rallentamenti.