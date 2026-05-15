Il Corriere dello Sport sottolinea un dato importante per quel che riguarda i trofei vinti dall'Inter dal 2000 in poi. La Coppa Italia conquistata da Lautaro Martinez e compagni è infatti il ventiquattresimo successo in bacheca dall'inizio del nuovo millennio per i colori nerazzurri, tanti quanti quelli conquistati dalla Juventus.

Dalla Coppa Italia vinta nel 2004/05 in poi i nerazzurri hanno messo assieme 1 Mondiale per Club, 1 Champions League, 8 Scudetti, 7 Coppe Italia e 7 Supercoppe Italiane. Dal 1908 al 2000, la società aveva messo assieme altri 24 trofei in 92 anni di storia, il che significa che ha raddoppiato gli allori nel breve arco di 26 anni. Un dato che conferma una grande costanza di rendimento (e pensare che per sei anni non si è andati in Champions League...).

Molto più indietro c'è il Milan per quel che riguarda il millennio in corso. I rossoneri sono infatti fermi a quota 13 trofei.