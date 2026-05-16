Da tifo praticamente dichiarato per l'Inter nella finale di Coppa Italia che ha agevolato notevolmente la corsa all'Europa dell'Atalanta, al rammarico per l'assenza dall'atto conclusivo di Roma di mercoledì scorso. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match col Bologna, Raffaele Palladino non nasconde che l'esito della partita tra Inter e Lazio ha suscitato in lui qualche rimpianto: "Speravamo di arrivarci noi in finale: purtroppo non ci siamo riusciti. C'è grande rammarico, ma queste partite servono per farci crescere per i prossimi anni. Ci riproveremo per portare a Bergamo un trofeo. Quanto è importante la Conference League? L'Atalanta è andata in Europa 8 anni su 9, e vogliamo raggiungere la nona domani. Davanti a me ho una società ambiziosa e che ha voglia di arrivare in Europa. La Conference League è una competizione europea dove ci sono trasferte lunghe da fare dove possono portarti via qualche energia, ma li sta tutta nella capacità dello staff e della squadra di essere pronti a tutto".

Il discorso, poi, si concentra sul futuro del tecnico: "Luca Percassi ha parlato in maniera sincera sul futuro: le sue parole sono tanto oggettive quanto chiare. Il nostro obiettivo è arrivare in Europa. A fine anno ci siederemo e valuteremo insieme se le idee combaciano per il bene dell'Atalanta. Mi ha emozionato molto sentire le parole di Marco Carnesecchi perché valgono tanto. Marco è stato il portavoce di tutto l'ambiente Atalanta dove bisogna remare tutti dalla stessa parte: contro il Milan abbiamo fatto una prestazione da grande squadra. La società è molto unita e tutti vogliamo il bene dell'Atalanta. In futuro ci siederemo per capire la situazione".