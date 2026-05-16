"Abbiamo i candidati, uno dei due sostituirà il presidente Gabriele Gravina, ma il consiglio federale è sempre lo stesso. Ne prendo atto, non esprimo giudizi e ogni componente decide". Ad affermarlo è il Ministro dello Sport Andrea Abodi, a margine di 'Sport in famiglia' al Parco Centrale del lago dell'Eur, a Roma, in merito al fatto che i consiglieri federali dell'attuale governance della FIGC abbiano ripresentato la propria candidatura per le elezioni del 22 giugno. "Vorrei capire se le colpe fossero tutte di Gravina o se il consiglio federale ha una qualche responsabilità. Perché non credo che, per quanto le leadership sia importante, è il consiglio federale che prende le decisioni, così come è un'assemblea federale che prende ulteriori decisioni. Mi auguro che non cambiando le persone cambi il risultato finale". Ricordiamo che tra i candidati al Consiglio Federale c'è anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta.

Abodi ha poi parlato dei programmi presentati da Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, candidati per il ruolo di presidente federale: "Sono tutti buoni, la differenza la fa la loro attuazione. Questi programmi viaggiano da quasi 20 anni, non c'è nessuna novità, l'unica è che si riescano a fare le cose. E per farle ci vogliono le volontà". Il ministro interviene anche sul caso orari che ha coinvolto la Serie A e gli Internazionali di tennis: "Bene che si sia trovato un accordo - dice - ma nella misura in cui non saremmo dovuti mai arrivare a questo punto. Queste cose sono facilmente prevedibili, ancora una volta dobbiamo dire, come in altre circostanze, che speriamo si sia fatto tesoro di questa pagina non propriamente luminosa".