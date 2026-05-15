Tanti anni in Italia, tra Sampdoria, Verona e Torino, e ora l'avventura nella Major League Soccer degli Stati Uniti. Ronaldo Vieira, centrocampista guineano naturalizzato inglese capitano dei San José Earthquakes, racconta di questa sua nuova sfida oltreoceano nel corso di un'intervista rilasciata a Sport Mediaset: "Volevo cambiare aria e il calcio della Mls mi ha stupito tanto, dall’organizzazione curata al dettaglio agli impianti modernissimi. La società mi ha dato molta fiducia e dopo un anno qui mi sento già importante per questo progetto. Il livello? Da prime posizioni della Serie B italiana, mentre le migliori squadre potrebbero stare a metà classifica in A. Sul piano tattico c’è ancora abbastanza differenza, ma nel giro di due anni migliorerà tutto. Oltre ai veterani, le società acquistano giovani forti e vogliono sincronizzare il calendario stagionale con l’Europa. Gli investimenti non mancano, sarà tra le leghe top". Tra i suoi compagni, l'ex Chelsea Timo Werner: “Non aveva il ritmo partita, ma è arrivato con umiltà e si è messo a lavorare. È una delle stelle che portano gli spettatori allo stadio”.

Vieira rivive anche il brutto episodio vissuto nel 2019, quando, durante un Sampdoria-Roma, fu bersagliato da cori razzisti: “L’arbitro mi chiese come stessi, ma io non avevo sentito niente. Dopo la partita mi spiegarono, fu tutto più chiaro e ci rimasi male. Però quell’episodio mi fece anche crescere e quando accadde di nuovo nel 2025 con Ebenezer Akinsanmiro a Brescia, ebbi la forza di andare da lui e dirgli di ignorare quegli incivili”, chiude ricordando quanto accaduto al centrocampista nigeriano di scuola Inter, che esasperato dagli ululati della curva bresciana rispose con un gesto alquanto plateale.