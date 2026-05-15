Fresca di doppietta Scudetto-Coppa Italia, l'Inter potrà festeggiare in casa, domenica pomeriggio a San Siro, contro un Verona già retrocesso e che, in Serie A, non batte i nerazzurri da 29 partite. Una striscia positiva che si allungherà, secondo i bookmaker: come riporta Agipronews, il segno «1» paga infatti 1,18 su Goldbet e Betflag, con il pareggio (assente da novembre 2014) a 7,50 e il colpo esterno veneto a 14,00 volte la posta. La squadra di Paolo Sammarco non ha trovato la rete in ben 19 giornate in questo campionato: anche per questo il NoGoal, a 1,60, è in vantaggio sul Goal, indicato a 2,20. Fra i risultati esatti si gioca a 8,00 l'1-0 come nell'ultimo precedente al Meazza. Vale invece 24,00 lo 0-1 veronese, in vantaggio su un bis del 2-2 (25,00) dell'ultima «X».

MARCATORI – Visto a 1,85, Lautaro Martinez comanda, nelle quote goal, per il suo diciottesimo centro in campionato e mettere al sicuro il trono di capocannoniere dalle difficili rimonte di Malen, Douvikas e del compagno di squadra Marcus Thuram, in scia a 2,00 per la rete numero 14. Gli ultimi tre goal del Verona (tutti in trasferta) portano la firma dello scozzese Kieron Bowie, proposto a 5,00 per il pokerissimo. Sammarco si affida anche a Tomas Suslov, a 8,00 volte la giocata.