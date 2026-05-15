Danilo D'Ambrosio non ha dubbi sulle potenzialità di Lautaro Martinez. Dagli studi di Radio TV Serie A, l'ex terzino dell'Inter esalta le doti del capitano nerazzurro ritenendolo tra i top nel continente nel suo ruolo: "Come punta centrale secondo me è tra i primi quattro d'Europa. Lui ha tutto: la tecnica perché ha il controllo di palla, la visione di gioco perché sa mandare il compagno in porta. Poi sa legare il gioco perché si sposta di 10-15 metri dalla posizione di prima punta e lega centrocampo e attacco, è cattivo, ha il colpo di testa, i tempi giusti, è completo". 

Sezione: Copertina / Data: Ven 15 maggio 2026 alle 23:45
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.