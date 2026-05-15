Davide Frattesi è sul mercato. La certezza sul destino del centrocampista di Fidene è suggellata da quel post su Instagram successivo alla vittoria della Coppa Italia con quelle parole, 'Conta il percorso, grazie', che secondo la Gazzetta dello Sport rappresenta il manifesto di come le strade siano destinate a separarsi. Il suo contratto scade a giugno 2028 e i nerazzurri, secondo la Rosea, ascolteranno offerte intorno ai 25 milioni. Ovviamente, considerando l’età, il valore e quanto dato all’Inter in questi anni, per Frattesi, autore nel corso dei suoi anni nerazzurri di gol dalla pesantezza indicibile tra campionato e Champions League, non ci sarà alcun tipo di vendita al ribasso.
Quest’anno, complice l’operazione dell’estate e una serie di problemi fisici avuti nel corso della stagione, Frattsi ha giocato molto meno. Il bilancio dice 1133 minuti in 33 partite in tutte le competizioni. Ha giocato dall’inizio tre volte in Champions, tre in campionato e tre in Coppa Italia, dove ha guardato la finale vinta dalla panchina. E a 26 anni, può spuntare in lui il bisogno di trovare un nuovo ambiente dove poter giocare. Frattesi vuole sentirsi protagonista e imporsi da titolare anche per conquistarsi uno spazio con l’Italia col nuovo commissario tecnico. Ogni discorso, comunque, sarà valutato alla fine della stagione.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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