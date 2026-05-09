Grande soddisfazione per Marija Milinkovic, difensore dell'Inter Women, premiata come miglior calciatrice di Serie A per il mese di aprile, assieme a Cecilie Fløe del Napoli. Un ex aequo insolito per questo tipo di riconoscimento, come l'Assocalciatori fa sapere attraverso il comunicato che lo annuncia:

Il mese di aprile è sempre speciale. È il momento in cui si tirano le somme di una stagione: c’è chi vince un titolo con giornate di anticipo e chi, con le unghie e con i denti, trova le energie per raggiungere la salvezza. Quest’anno, aprile ci ha regalato un capitolo senza precedenti: per la prima volta nella storia del premio, abbiamo un ex aequo: perfetta parità.

Marija Milinković e Cecilie Fløe condividono la vittoria. Non è stato un semplice pareggio, ma una rincorsa speculare e meritata, specchio della stagione incredibile che stanno disputando entrambe.

Marija Milinkovic non è più una scoperta della nostra Serie A, ma stupisce come, nonostante la giovanissima età (classe 2004), riesca ad avere una tale costanza di rendimento. Gioca da veterana, senza pressioni: nell’ultima gara di aprile ha firmato una doppietta che per l’Inter ha significato la qualificazione in UEFA Champions League per il secondo anno consecutivo.

Cecilie Fløe, arrivata a Napoli a inizio stagione, si è dimostrata subito determinante. Il suo impatto sul campionato italiano è stato devastante: già in doppia cifra e terza nella classifica marcatrici, ha trascinato il Napoli nelle zone alte della classifica, rendendo speciale la sua annata e quella di tutta la squadra.

Due maglie diverse, due ruoli diversi ma la stessa incredibile impronta lasciata sul campo. Quando il livello è così alto, il merito non si divide, si moltiplica.

Complimenti ad entrambe!