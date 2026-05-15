Protagonista del format di Lega Serie A 'Champions of Made in Italy', Keinan Davis, attaccante dell'Udinese, racconta com'è stato l'impatto con la realtà friulana: "Non ero mai stato qui, è la prima volta che vengo in Italia, sono venuto qui per giocare con l'Udinese. Ma ovviamente conoscevo la Serie A. A metà degli anni 2000 squadre come Milan e Inter erano al top. ho visto il Milan di Kakà, uno dei miei giocatori preferiti. Ho seguito Antonio Di Natale, che era il simbolo dell'Udinese, c'erano grandi giocatori come lui e Alexis Sanchez. Quindi ovviamente fin da piccolo conscevo e seguivo la Serie A".

Quando viene chiamato a indicare la partita migliore giocata con la maglia bianconera, Davis non ha dubbi: "Quando abbiamo giocato contro l'Inter a inizio stagione, San Siro è uno stadio storico, giocare lì e vincere non è una cosa comune per l'Udinese, quella partita è sicuramente stata uno dei migliori momenti della stagione".