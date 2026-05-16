Risultato importante ottenuto da Andrea Pirlo negli Emirati Arabi Uniti: lo United FC, la squadra della quale ha preso le redini lo scorso luglio, grazie al pareggio a reti bianche ottenuto l'Al-Uruba ha ottenuto infatti la prima, storica promozione nella UAE Pro League, la massima divisione calcistica del Paese mediorientale. La squadra guidata dall'ex centrocampista di Inter, Milan e Juventus, coi suoi 57 punti, vanta infatti un margine di sei lunghezze proprio dall'Al-Uruba terzo, che le consente di festeggiare con due giornate d’anticipo rispetto alla fine del campionato.