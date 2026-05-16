La Roma, chiamata a realizzare delle plusvalenze prima del 30 giugno, deve cedere alcuni dei suoi pezzi pregiati. Nella lista dei principali indiziati a lasciare la Capitale, in pole position c'è il nome di Manu Koné, il centrocampista francese inseguito dall'Inter la scorsa estate e nome che potrebbe tornare d'attualità in questa nuova sessione di mercato. Dal nuovo video sul canale Youtube di Fabrizio Romano con protagonista Matteo Moretto arriva in tal senso una novità importante: la Roma ha proposto Koné all'Atletico Madrid tramite intermediari. I Colchoneros, che sentono di avere in pugno Joao Gomes, centrocampista del Wolverhampton, non ritengono però Koné un profilo prioritario, quindi la pista è al momento da accantonare.

Bisogna capire comunque che genere di prezzo vuole fare la Roma, in base alle offerte, alla scelta del nuovo direttore sportivo che potrebbe arrivare a breve, ma anche e soprattutto delle idee di Gian Piero Gasperini, che vuole costruire una Roma competitiva e per farlo ha bisogno comunque di giocatori di qualità. Gasperini che però qualche giorno fa, parlando proprio del futuro del suo giocatore, era stato piuttosto sibillino rifiutandosi di definire il ragazzo incedibile: "Di fronte a offerte irrinunciabili, tutti, tolti pochissimi, sono cedibili. Se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, non lo so, che consenta magari di fare altre cose, si vedrà. L’anno scorso è stato diverso, ma non vale per tutti".