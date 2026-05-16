Quali possono essere le mosse di mercato estive dell'Inter? Fabio Caressa, nel corso di 'Deejay Football Club', prova a fare un riassunto delle potenziali manovre della dirigenza nerazzurra: "Proverà ad arrivare a Manu Koné che è stato un obiettivo della scorsa stagione e Marco Palestra, cercherà dei giocatori italiani. Tarik Muharemovic lo hanno cercato, è uno dei nomi che piace moltissimo".

Sezione: News / Data: Sab 16 maggio 2026 alle 14:10
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.