Quali possono essere le mosse di mercato estive dell'Inter? Fabio Caressa, nel corso di 'Deejay Football Club', prova a fare un riassunto delle potenziali manovre della dirigenza nerazzurra: "Proverà ad arrivare a Manu Koné che è stato un obiettivo della scorsa stagione e Marco Palestra, cercherà dei giocatori italiani. Tarik Muharemovic lo hanno cercato, è uno dei nomi che piace moltissimo".