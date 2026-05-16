Si chiude nel modo peggiore la stagione di Mattia Zaccagni, che nel corso della finale di Coppa Italia contro l'Inter è dovuto uscire per un problema al ginocchio sinistro. Il capitano biancoceleste, riporta il Corriere dello Sport, ha anche accusato un problema muscolare che lo costringerà a saltare il derby di domani pomeriggio contro la Roma. Dal desiderio di vincere la Coppa per dare un senso alla stagione alla doppia amarezza della sconfitta e dell'impossibilità di potersi giocare la stracittadina, Zaccagni vede culminare un anno decisamente nero, iniziato con l'operazione a giugno per risolvere il problema di pubalgia e contraddistinto da ben sei stop per problemi fisici.

Come se non bastasse, per il derby la Lazio perde anche il portiere Edoardo Motta: contro la Roma, sarà schierato un debuttante come Alessio Furlanetto, classe 2002-