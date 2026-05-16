Si chiude nel modo peggiore la stagione di Mattia Zaccagni, che nel corso della finale di Coppa Italia contro l'Inter è dovuto uscire per un problema al ginocchio sinistro. Il capitano biancoceleste, riporta il Corriere dello Sport, ha anche accusato un problema muscolare che lo costringerà a saltare il derby di domani pomeriggio contro la Roma. Dal desiderio di vincere la Coppa per dare un senso alla stagione alla doppia amarezza della sconfitta e dell'impossibilità di potersi giocare la stracittadina, Zaccagni vede culminare un anno decisamente nero, iniziato con l'operazione a giugno per risolvere il problema di pubalgia e contraddistinto da ben sei stop per problemi fisici. 

Come se non bastasse, per il derby la Lazio perde anche il portiere Edoardo Motta: contro la Roma, sarà schierato un debuttante come Alessio Furlanetto, classe 2002- 

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 16 maggio 2026 alle 18:25
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.