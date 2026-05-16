La stagione 2025/26 di Piotr Zielinski, dopo un primo anno all'Inter tormentato dai problemi fisici, si sta rivelando una delle migliori della sua carriera. Il centrocampista polacco dei nerazzurri, soprattutto nella seconda metà della stagione, si è dimostrato insostituibile, guidando la squadra di Cristian Chivu alla conquista del 21esimo scudetto. Solo in campionato ha segnato sei gol e fornito tre assist. Mercoledì scorso, poi, Zielinski ha conquistato anche la Coppa Italia a spese della Lazio, vittoria che ha voluto celebrare facendo un dono speciale a Zbigniew Boniek, vicepresidente della UEFA ed ex numero uno della Federcalcio della Polonia, Nazionale i cui colori Zielinski ha difeso per ben 107 volte in carriera.

L'ex giocatore di Juventus e Roma ha infatti ricevuto in regalo la maglia numero sette di Zielinski con tanto di autografo, casacca che Boniek esibisce con orgoglio sul proprio profilo X: "Grazie Piotr. Da oggi, insieme a Lato, Deyna, Lubański e Lewandowski, sei nella mia Hall of Fame privata", ha scritto Zibì. Zielinski può dire di essere entrato in un gruppo privilegiato di grandi firme del calcio del suo Paese: Grzegorz Lato è stato il capocannoniere dei Mondiali del 1974, Kazimierz Deyna è stato nominato miglior calciatore polacco del XX secolo dal settimanale Piłka Nożna, Włodzimierz Lubański ha guidato il Górnik Zabrze alla conquista di sette campionati polacchi e sei Coppe di Polonia, e Robert Lewandowski detiene il record di presenze e gol nella storia della nazionale polacca.