Yann Bisseck, nel corso dell'intervista rilasciata al tabloid tedesco Bild, ha rimarcato come in questi tre anni vissuti all'Inter, oltre a vincere parecchio, abbia anche imparato molto dal punto di vista tattico. Specie grazie al lavoro fatto in allenamento con campioni del livello di Lautaro Martinez. Ma com'è difendere contro di lui? "Certo, ci si abitua, ma la cosa divertente del calcio è che sai esattamente quanto è bravo un giocatore. Hai a disposizione 100 video analisi, impari le sue tendenze, eppure alla fine riesce sempre a fare qualcosa contro cui non puoi difenderti. È la stessa cosa con Lautaro. Anche questa è la bellezza del calcio. Forse non per un difensore, però", ammette sorridendo il difensore tedesco.

Ma qual è stato l'attaccante più difficile da affrontare?

"Ho giocato contro Erling Haaland, e non è stato facile. Non è molto coinvolto nel gioco, non perché non ne sia capace, ma semplicemente perché non ne ha bisogno. Al Manchester City, ci sono così tanti calciatori di livello mondiale intorno a lui che può concentrarsi completamente sul trovarsi in area di rigore. E il bello di essere un attaccante è che basta presentarsi una volta, e se quella volta si segna, si è fatta una buona partita. Da difensore, invece, puoi tenere sotto controllo l'avversario per 89 minuti, poi lui ti supera una volta e fai una brutta figura. È così che funziona con Erling Haaland: sono i peggiori, perché sono anche i giocatori più pericolosi.

Chi sarebbe il tuo numero due?

"Ho giocato anche contro Harry Kane l'anno scorso. Ovviamente sa come segnare, ma a differenza di Haaland, è coinvolto nel gioco per tutta la durata dell'azione. Può trovarsi improvvisamente a centrocampo, per poi arretrare a ricevere palla. È un gioco completamente diverso. È un vero fuoriclasse; non ci si può mai preparare a una cosa del genere. Ma non vedo l'ora di affrontare partite di questo tipo".

Possiamo completare la tua top 3?

"Non lo definirei un attaccante puro, ma piuttosto un giocatore offensivo. Nella semifinale di Champions League della scorsa stagione contro il Barcellona, ​​abbiamo giocato con Lamine Yamal, che ci ha creato non pochi problemi. La maggior parte dei giocatori, quando si trova di fronte a tre avversari, di solito cerca il passaggio successivo. Ma Lamine Yamal trova quasi sempre il modo di rendersi pericoloso, anche in quelle situazioni. È una qualità che ammiro moltissimo".