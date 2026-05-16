Idrissa Touré è uno dei punti di forza del Pisa e da tempo alcune squadre hanno mostrato interesse per il duttile calciatore della squadra nerazzurra. Scuola Juventus, Touré è partito giocando da mezz'ala, ma quest'anno è stato schierato a più riprese come esterno di centrocampo, dove si è sicuramente messo in mostra in modo insistente. Secondo Sestaporta, giornale online di Pisa, diversi club italiani sono sulle sue tracce: Inter, Roma, Bologna e Napoli starebbero monitorando con attenzione la situazione. Anche il Wrexham avrebbe riallacciato i contatti con il Pisa per il centrocampista nerazzurro

Sezione: Focus / Data: Sab 16 maggio 2026 alle 16:40
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione