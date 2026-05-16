Allenamento tra mille sorrisi quest'oggi ad Appiano Gentile alla vigilia della partita col Verona: come riferisce Sky Sport, i giocatori dell'Inter dopo la seduta sono tornati a casa senza fare ritiro. Domani ci sarà il ritrovo alla Pinetina da dove poi partiranno per San Siro dove sfideranno i gialloblu, per poi ricevere, intorno alle 17.20, la Coppa dei Campioni d'Italia, prima di partire dal Meazza alle 18.30 col pullman che si recherà in Piazza Duomo dove la squadra è attesa per le 22.30.