Allenamento tra mille sorrisi quest'oggi ad Appiano Gentile alla vigilia della partita col Verona: come riferisce Sky Sport, i giocatori dell'Inter dopo la seduta sono tornati a casa senza fare ritiro. Domani ci sarà il ritrovo alla Pinetina da dove poi partiranno per San Siro dove sfideranno i gialloblu, per poi ricevere, intorno alle 17.20, la Coppa dei Campioni d'Italia, prima di partire dal Meazza alle 18.30 col pullman che si recherà in Piazza Duomo dove la squadra è attesa per le 22.30. 

Sezione: Focus / Data: Sab 16 maggio 2026 alle 15:55
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.