L'Inter è rimasta imbattuta in tutte le ultime 29 partite di Serie A contro l'Hellas Verona; in questo periodo ha ottenuto ben 24 vittorie con cinque pareggi. Gli scaligeri sono fermi alla vittoria del 1992 firmata da Ezio Rossi e hanno strappato l'ultimo punto ai nerazzurri nel 2014, in quello che fu l'ultimo match con Walter Mazzarri sulla panchina dell'Inter. Soltanto contro la Sampdoria, i nerazzurri vantano una striscia di imbattibilità più lunga nella competizione con 30 gare tra il 1961 e il 1977)

L'Inter ha vinto le ultime otto gare casalinghe di Serie A contro l'Hellas Verona: già striscia record di successi consecutivi per i nerazzurri contro i veneti. Inoltre, quella scaligera è la squadra che i meneghini hanno affrontato più volte in casa senza mai perdere: solo la Juventus, sempre contro l'Hellas Verona, vanta più partite interne senza sconfitte in Serie A. Infine, tra i dati da rilevare, c'è il distacco di 65 punti in classifica (85 contro 20), un nuovo record di differenza punti tra le due squadre in Serie A visto che il precedente scarto arrivava a 56 punti nel 26 maggio 2024.